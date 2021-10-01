Остановка транзита газа в Венгрию через Украину: Витренко ждет санкций против оператора "Северного потока-2"

Юрий Витренко фото: эп

В "Нафтогазе" ожидают наложения санкций на оператора "Северного потока-2", "дочки" "Газпрома", из-за прекращения "Газпромом" транзита газа через Украину в Венгрию.

Об этом в Facebook написал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Это имеется демонстрация того, что произойдет после запуска Северного потока-2, если к тому времени Кремль не разблокирует доступ к транзиту через Украину для "третьих лиц". Например, чтобы европейские покупатели газа от Газпрома могли получать газ на границе Украина-РФ и чтобы они могли сами выбирать маршрут транзита из России в Европу", - пишет Витренко.

По его словам, Украина "публично и непублично" предупреждала партнеров в Германии и США, что так может произойти, и "что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы для Украины и для Европы".

Витренко пишет, что Кремль это делает специально.

"Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование в качестве оружия.

В совместном заявлении США и Германии указано, что в случае использования Кремлем газа в качестве оружия, должна быть соответствующая реакция. Ждем теперь на наложение санкций на 100% дочернюю компанию Газпрома, оператора Северного потока-2. Чем раньше это произойдет, тем лучше", - подчеркнул он.

"Украина десятилетиями обеспечивала надежный транзит газа, а иногда даже экспорт в Венгрию. Без этого транзита Венгрии было бы очень сложно. Мы в полном соответствии с европейскими правилами создали "гарантированные мощности" (firm capacity) для транспортировки газа из Украины в Венгрию.

А вот гарантированных мощностей для транспортировки газа из Венгрии в Украину венгерская сторона так и не создала. То есть Венгрия может гарантированно получать газ из Украины, а мы из Венгрии - нет. Вот такая "односторонняя" европейская интеграция пока у нас с Венгрией", - резюмировал Витренко.

Напомним:

Российский "Газпром" с 1 октября остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

С 1 октября 2021 года вступил в силу контракт между Венгрией и Россией на транспортировку газа в объеме 4,5 млрд кубометров в год, согласно которому природный газ в Венгрию будет поставляться через "Турецкий поток".

Экономическая правда