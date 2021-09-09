Олег Уруский фото: рбк-Украина

Вице-премьер - министр стратегической промышленности и министр социальной политики Марина Лазебная могут быть уволены со своих должностей этой осенью - в общем же по состоянию на начало сентября минимум 5 министров по разным причинам могут выпасть из правительства.

Об этом сообщает "Украинская правда" в своей статье со ссылкой на источники.

Авторы материала отмечают, что премьеру Денису Шмыгалю сейчас отставка не грозит.

"Действующий премьер вообще не делает лишних заявлений, не ведет политических игр, не создает никаких попыток как-то медийно субьективизироваться. Он - эталонный "командный игрок" в понимании Зеленского. Во-вторых, Шмыгаль не знает слов "нет", "нельзя", "не получится".

Если президент как лидер считает, что надо в ручном режиме "снизить" цену на бензин/газ/электроэнергию, то Денис Анатольевич не будет искать тысячу отговорок, а найдет какое-то одно решение. Временами до крика несовместимое с рыночными, либеральными ценностями или международными обязательствами, но простое и действенное.

Поэтому по состоянию на сейчас выглядит, что все разговоры о возможной отставке Шмыгаля - это просто сотрясение воздуха", - говорится в статье.

В контексте изменений в правительстве речь идет в первую очередь об Уруском, пишет УП.

Отмечается, что у министра стратегического промышленности очень плохие отношения с экономическим комитетом Рады, и сам Зеленский недоволен результатом его работы.

"Перед назначением Уруский обещал собрать стратегические отрасли типа самолето- и ракетостроения и показать историю успеха. Но за все время никаких крупных рекетних проектов, авиационных заказов или новых производств так и не появилось", - пишет УП.

Авторы материала напоминают, что еще в июле руководитель президентской фракции Давид Арахамия заявил о том, что Аваков осенью может вернуться в правительство на пост вице-премьера.

"Эти слова можно рассматривать и в контексте должности Уруского. Аваков со своей месячной прогулки Италией уже вернулся в Украину, но никакой информации о его возвращении на Грушевского нет", - добавляют журналисты.

Еще один министр из экономического блока, который может покинуть пост, - глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

В статье говорится, что в самом Кабмине о Лазебной отзываются только положительно, а суть ее проблем - внешняя: министер побила горшки с главой профильного комитета Рады Галиной Третьяковой, близкой к главе ОПУ, и ответственной за социалку в Офисе президента Юлией Соколовской.

"На самом деле Лазебная с Третьяковым терпеть друг друга не могут. Там регулярные конфликты. Я думаю, это одна из главных причин, почему Марину могут отставить", - говорит в беседе с УП один из министров.

"Лазебная не так ловкая, как другие министры, в искусстве безапелляционного согласия с идеями президента и его соратников, из-за чего постоянно имеет хлопоты. Похоже, чаша терпения в ОПУ переполнилась, и Лазебной уже ищут замену", - говорится в статье.

Кроме Уруского и Лазебной, кресло шатается и под министром обороны Андреем Тараном. Претендентами на его место называют депутатку СН Ирину Верещук, которая не скрывает такого желания, гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева и вице-премьера Александра Резникова, пишет УП.

"На место "четвертого" претендуют сразу два министра: культуры Александр Ткаченко и юстиции Денис Малюська. Отставка последнего, по данным источников УП, маловероятна. Хотя глава Минюста раздражает руководителя Офиса президента, но сам Зеленский симпатизирует Малюське", - резюмирует издание.

Кроме этого, по данным УП в президентской команде, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сейчас является непосредственным менеджером кампании по разделению власти в Киеве и главным кандидатом на пост главы КГГА.

Напомним:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что ориентировочно 20 сентября депутаты будут рассматривать на фракции кадровые вопросы в правительстве. Он говорил, что планируется "три-четыре кадровых замены".

Арахамия также опроверг намерение уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Обновление правительства состоялось менее 4 месяцев назад. В мае министром экономики стал Алексей Любченко, министром инфраструктуры Александр Кубраков, а министром здравоохранения Виктор Ляшко. 16 июля министром внутренних дел стал Денис Монастырский.

По сути, каждый третий член правительства Шмыгаля уже был отправлен в отставку: Сергей Бессараб, Илья Емец, Игорь Уманский, Вадим Пристайко, Игорь Петрашко, Владислав Криклий и Арсен Аваков. Отставка последнего состоялась после "разговора на четверых" в кабинете Зеленского, говорят источники УП.