В Киеве открылся сертифицированный детский сад, где готовят ко вступлению в международные школы (укр)

Crayon International Preschool — це білінгвальний навчальний заклад, де діти навчаються двома мовами — англійською та українською ФОТО: Crayon International Preschool

Двомовний міжнародний навчальний заклад для дітей 3-6 років Crayon International Preschool, розпочав набір дітей.

У цьому приватному дитячому садку, розташованому в п’яти хвилинах від Печерську, в Голосіївському районі, малюк отримає сертифіковану дошкільну освіту міжнародного рівня за системою International Preschool Curriculum (IPC).

Це освітній стандарт, який відповідає навчальному плану Early Childhood Education (ECE), прийнятому в США, та Early years foundation stage (EYFS), запровадженому у Великій Британії та Сингапурі.

Це означає, що випускники Crayon International Preschool будуть готові вступити до будь-якої міжнародної школи, як в Україні, так і за кордоном.

Випускник навчального закладу зможе спілкуватися однаково добре двома мовами — англійською та українською.

Він мислитиме нестандартно і креативно, оскільки білінгвальна система навчання у ранньому віці всебічно стимулює розвиток мозку. Навчальний процес насичений такими "лівопівкульними" заняттями як лего конструювання, абакус, ментальна математика.

Розвитку творчих здібностей сприяє вокал, музика, малювання тощо.

У цьому дитині допомагають сертифіковані за IPC англомовні викладачі з педагогічним досвідом, які досі працювали в британській освітній системі.

У своїй практиці вони застосовують дієві, міжнародно визнані методики виявлення талантів, здібностей та схильностей дитини, а також розвитку soft skills.

Так, Visalakshi Beeram, колишня директорка британської школи, яка працювала за програмою Cambridge Primary, займається з дітьми ментальною математикою і абакусом. Інший вчитель, Paul Fenton Eastwood, викладає English as a Second Language for kids.

Водночас, ретельно продуманий режим, раціональний розподіл навантаження на всі дванадцять годин (заклад працює з 8:00 до 20:00) перебування дитини в закладі.

Чергування видів діяльності, коли навчання поєднується з грою, прогулянками, відпочинком, рухом тощо, дозволять уникнути перевтоми та напруги. Малюк зможе оволодіти своїм тілом завдяки заняттям хореографією, спортивним змаганням, вправам на дрібну моторику.

З дитиною займатиметься персональний тьютор, психолог, логопед та інші фахівці, налаштовані на профілактику та раннє виявлення проблем — від мовних ускладнень до корекції постави. Як результат, учні опанують не лише знання про зовнішній світ, але й будуть здатні розуміти свої потреби, матимуть сталу мотивацію до навчання, зможуть ефективно взаємодіяти з дітьми та дорослим з різних культур.

Після закінчення Crayon International Preschool малюк буде готовий продовжувати навчання за найпотужнішими міжнародними програмами IB diploma або Cambridge international.

Садок працює в новій будівлі на Деміївці – районі, близькому як до основних магістралей Києва, так і до найбільшого в столиці Голосіївського парку. Це закрита територія з охороною та відеонаглядом.

Будівлю зведено з натуральних і безпечних матеріалів відповідно до міжнародних вимог до дитячих закладів та з увагою до дрібниць.

Всередині — безпечний і зручний простір з екологічними матеріалами, природними фактурами, сучасним обладнанням та інтерактивними іграшками. Це все додатково сприяє всебічному розвитку.

Система харчування побудована за авторськими рецептами команди шеф-кухарів. Ними розроблено безлактозне та безглютенове меню із концептуальними стравами високого рівня, що відповідають індивідуальним смаковим потребам малюків. Кухня і персонал мають сертифікат НАССР, який гарантує харчову безпеку дітей.

Відповіді на усі питання та запис на безкоштовну екскурсію в Crayon International Preschool можна знайти на зручному і інформативному сайті https://crayon-preschool.com.