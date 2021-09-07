Арахамия о ротациях в правительстве: Планируется три-четыре замены

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабмине планируют осуществить ротацию трех-четырех министров.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает "Интерфакс-Украина".

"Планируется три-четыре кадровых замены. Но мы не будем их анонсировать заранее, так как это может навредить определенному министерству, потому что на следующий же день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр уходит, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности фактически.

А временной лаг между новостями и решением, он может быть две-три недели, возможно, даже и неделю", - рассказал нардеп.

По его словам, фракция еще полтора месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.

При этом, на уточняющий вопрос о том, что якобы гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев может возглавить Министерство обороны, Арахамия ответил, что пока такой информации нет.

"Нет такой информации. Он работает главой "Укроборонпрома", где реально рекордные результаты за несколько лет: растет экспорт, занятость, зарплаты выплачиваются сотрудникам, новая продукция начинает выпускаться.

Он на своем месте, он никуда не рвется. Сейчас вот активная медиакампания какая-то: на него грязь пытаются лить. Обычно это всегда связано с тем, что место министра какого-то освобождается и вокруг этого всех потенциальных кандидатов начинают сметать", - пояснил он.

По словам Арахамия, это неправильная стратегия и таким образом никогда не удастся найти подходящих кандидатов, потому что "большинство людей нормальных, которых мы хотим, они отказываются идти в министерство".

"Потому что если человек, например, в бизнесе, он говорит: "У меня все хорошо, у меня хорошая зарплата, хорошая репутация, меня в Фейсбуке люди лайкают, а не матерят. Как только стану чиновником, на следующее утро я уже плохой человек", - добавил он.

При этом он опроверг информацию о возможном увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"Его же только назначили. Если бы кто-то и хотел, то это выглядит нелепо. Нет, не думаю, что это возможно", - сказал нардеп.

Напомним:

УП сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у парламента есть претензии к некоторым министрам, поэтому их могут заменить осенью.

УП еще в начале августа сообщала, что несколько министров правительства Дениса Шмыгаля могут уйти в отставку в новом политическом сезоне.