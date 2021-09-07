фото: посольство США в Украине

Украина предложила США создать зону свободной торговли между странами.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в программе "Свобода слова"

Прямая речь: "У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам - это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику.

И мы все понимаем, что если мы хотим воевать, то нужна сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону".

Детали: Кулеба добавил, что Украина постоянно поднимает с американскими партнерами вопрос безвиза, как и с Канадой и Британией.

Напомним: Неделю назад Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.