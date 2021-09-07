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Украина предложила США создать зону свободной торговли

Вторник, 7 сентября 2021, 09:16
 
фото: посольство США в Украине

Украина предложила США создать зону свободной торговли между странами.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в программе "Свобода слова"

Прямая речь: "У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам - это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику.

И мы все понимаем, что если мы хотим воевать, то нужна сильная экономика, которая позволяет создавать резервы и потом тратить их на оборону".

Детали: Кулеба добавил, что Украина постоянно поднимает с американскими партнерами вопрос безвиза, как и с Канадой и Британией.

Напомним: Неделю назад Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

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США торговля

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