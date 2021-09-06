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В Ломбардии хотят запретить электросамокаты для несовершеннолетних

Понедельник, 6 сентября 2021, 18:38
 
unsplash

В Ломбардии инициировали изменения в законодательство, которыми предлагается запретить несовершеннолетним пользоваться электросамокатами и ужесточить требования к самокатчикам в целом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ansa.

"К сожалению, трагические случаи, которые все продолжают происходить, требуют более тщательного урегулирования того, как пользоваться этими транспортными средствами", - заявил губернатор Аттилио Фонтана.

Проектом также предлагают обязать самокатчиков иметь страховку и использовать защитный шлем, который до сих пор требовался только для несовершеннолетних.

Напомним, недавно в Польше начали действовать более строгие правила для велосипедистов и самокатчиков. В частности, их могут штрафовать за передвижение по тротуару на большой скорости.

Европейская правда

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инфрастуктура

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