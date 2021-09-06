"Доступные кредиты 5-7-9%": Объем займов превысил 60 миллиардов

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Со старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 22 957 кредитов на общую сумму 60,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общей суммы 21 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 7,2 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, а 32,2 млрд грн - в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 408 кредитов на общую сумму 929,7 млн грн.

По состоянию на 3 сентября 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 37-ю банками.

"Кроме того, в рамках усиления инвестиционной составляющей программы 5-7-9% Фонд развития предпринимательства совместно с руководством Львовской областной государственной администрации запустили совместный пилотный проект по внедрению механизма дополнительной компенсации процентов по инвестиционным кредитам микро, малых и средних предприятий Львовщины до уровня 0% годовых.

Соответствующий договор о начале реализации пилотного проекта был подписан на днях между Львовской облгосадминистрацией и Фондом развития предпринимательства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пилотный проект имеет следующие преимущества:

Местная власть становится прямым участником Программы 5-7-9%, вводя дополнительный пакет поддержки для местных ММСП с учетом приоритетов развития региона. Реализация пилотного проекта полностью синхронизируется с механизмом компенсации процентов в рамках программы 5-7-9% с использованием эскроу-счетов. Все уполномоченные банки, которых на сегодня 37 учреждений, автоматически становятся участниками пилотного проекта. Фонд выступает "единым окном" для банков и местных властей, что существенно уменьшает их административные расходы на реализацию пилотного проекта. В рамках пилотного проекта сочетаются средства государственного и местного бюджетов, что увеличивает объем государственной поддержки местных предпринимателей (до 0% годовых).

"В дальнейшем Фонд развития предпринимательства планирует распространить модель реализации пилотного проекта на все регионы Украины", - добавили в Минфине.

Напомним:

С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 22 549 кредитов на общую сумму 59,5 млрд грн.

Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающие в Украине, направил письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В письме глава правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук от имени всех членов Форума заявляет, что сейчас бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

Другими словами: средства налогоплательщиков направленные на льготные кредиты расходуются не по назначению, а выигрывают от них устойчивые и вполне платежеспособные предприятия.

"Если по данным "Райффайзен Банка" составить типичный портрет участника программы, то это будет действующее предприятие сельского хозяйства, которое получило антикризисный кредит или рефинансирование.

В основном подобные предприятия являются довольно устойчивыми, не претерпели значительных потерь от сворачивания деловой активности в 2020 году и пытаются легально уменьшить расходы от финансовой деятельности", – отмечается в письме.

По данным Минэкономики, на 2 августа доля предприятий агросектора, которые оформили льготные кредиты с начала работы программы, достигает 46%. Львиную долю этих кредитов выдавали в начале этого года, в период посевной.

В письме отмечается: если оставить программу работать и дальше, то она будет нести ряд рисков как для самих заемщиков, так и для экономики в целом.

На 3 августа Форум ведущих международных финансовых учреждений так и не получил ответов ни от Министерства финансов ни от Национального банка.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будут пересматривать в 2022 году - в частности, правительство может отказаться от кредитования предприятий, которые направляют деньги на текущую деятельность, сообщил ЭП источник в Минфине.

Приватбанк не поддерживает заявления Форума ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающих в Украине, относительно возможного сокращения программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что благодаря программе "5-7-9%" государство поддержало бизнес во время карантина и подчеркнул, что в ведомстве работают над обновлением программы.

Подробнее читайте в материале: Программа не достигла цели: банки просят свернуть антикризисные кредиты 5-7-9 от Зеленского

Экономическая правда