Зеленский инвесторам из Кремниевой долины: Украина открыта для инвестиций в IT-сектор

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет максимально способствовать иностранным и украинским инвесторам и является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства, что будет способствовать инвестициям.

Об этом он сказал во время встречи с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины, сообщает Офис президента.

"Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать", - сказал Зеленский.

По его словам, за последние два года Украина сделала огромный скачок к созданию цифрового государства, а украинский IT-сектор имеет значительный потенциал, особенно с точки зрения человеческих ресурсов.

Он добавил, что Украина также имеет высокий потенциал для разработки собственных продуктов, и нужно обеспечить условия для его реализации.

"Для этого мы создаем один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний "Дія City", - отметил президент.

По его словам, благодаря его реализации доходы IT-отрасли в Украине за 3-5 лет могут увеличиться с 6 млрд долл до 16,5 млрд долл в год, а доля украинского IТ-сектора возрастет до 10% ВВП.

"Ожидается увеличение количества рабочих мест в IТ-отрасли до 450 тыс до 2025 года", - добавили в ОП.

При этом, Зеленский заверил, что Украина будет максимально способствовать иностранным и украинским инвесторам.

"Специальный правовой режим направлен на создание в нашей стране компаний с капитализацией более 100 млн долл, которые будут резидентами Украины", - отметили в Офисе президента.

Зеленский добавил, что государство готово учитывать пожелания инвесторов и идти навстречу, и Украина является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства, что будет способствовать инвестициям.

"Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты", - сказал он.

На встрече с представителями компании Stellar Development Foundation, которая развивает инфраструктуру финансовых технологий с открытым исходным кодом, Зеленский выразил надежду, что в ближайшем будущем эта организация увидит возможности для расширения деятельности в Украине, увеличения команды и, возможно, открытия R&D-центра.

"Ведь Украина сейчас является лучшим магнитом с блокчейн- и криптоспециалистами в Европе. А одним из векторов развития цифровой экономики Украины является запуск и развитие легального инновационного рынка виртуальных активов", - резюмировал он.

В то же время вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что больше года в стране действует Украинский фонд стартапов, и государство уже профинансировало более 100 проектов.

"Также планируется создание Фонда фондов, когда государство не просто будет инвестировать в стартапы, но и направлять средства в частные фонды", - добавили в ОП.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретились в штаб-квартире Apple в Купертино с гендиректором компании Тимом Куком, на которой, в частности, обсудили работу над совместными проектами.

Экономическая правда