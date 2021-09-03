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Госспецсвязи Украины будет сотрудничать со службой кибербезопасности Госдепа, готовят соглашение

Пятница, 3 сентября 2021, 13:15
 
Unsplash

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Госдепа США договорились о сотрудничестве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства по итогам встречи делегаций двух служб.

К концу 2021 года планируют заключить соглашение о сотрудничестве, которое будет предусматривать:

- обмен опытом и информацией по противодействию российской агрессии в киберпространстве и разработку совместных протоколов действий;

- построение платформы обмена информацией о киберинцидентах;

- совместные действия для защиты объектов критической информационной инфраструктуры и предоставление партнерам информации для улучшения системы реагирования на киберинциденты;

- обмен опытом в рамках системы управления рисками;

- использование опыта США по организации взаимодействия в сфере кибербезопасности с частным сектором;

- реализацию конкретных проектов международной технической помощи по построению сети отраслевых и региональных операционных центров безопасности (Security Operation Centre) и команд реагирования (CSIRT), предусмотренных Стратегией кибербезопасности Украины;

- формирование с помощью США кадрового потенциала по кибербезопасности путем проведения учебных курсов на базе CISA, тренингов, совместных учений.

Ранее Госспецсвязи и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки подписали соглашение об установлении линии защищенной связи.

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Европейская правда

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кибербезопасность Украина США

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