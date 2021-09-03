Минкульт заявил об очередной угрозе историческому зданию в Киеве

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В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что строители загнали технику во двор дома на Тургеневской, 22 (дом Малина), который находится в историческом ареале столицы.

Источник: Министерство культуры и информационной политики в Facebook

Дословно: "Внимание! Очередная опасность для исторического Киева!

Прямо сейчас строители загнали технику во двор дома на Тургеневской, 22 (дом Малина).

Этот дом не имеет статуса памятника, но находится в историческом ареале, и является важным элементом внешнего вида всего квартала.

Как и в случае с усадьбой Барбана, строители загоняют технику на ночь".