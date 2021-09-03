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Минкульт заявил об очередной угрозе историческому зданию в Киеве

Пятница, 3 сентября 2021, 10:15
 
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В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что строители загнали технику во двор дома на Тургеневской, 22 (дом Малина), который находится в историческом ареале столицы.

Источник: Министерство культуры и информационной политики в Facebook

Дословно: "Внимание! Очередная опасность для исторического Киева!

Прямо сейчас строители загнали технику во двор дома на Тургеневской, 22 (дом Малина).

Этот дом не имеет статуса памятника, но находится в историческом ареале, и является важным элементом внешнего вида всего квартала.

Как и в случае с усадьбой Барбана, строители загоняют технику на ночь".

Детали: В МКИП говорят, что принятый столичными властями мораторий на ремонт и реконструкцию зданий XIX-XX века не может быть эффективным механизмом противодействия варварской застройки столицы.

Там призывают столичные власти утвердить наконец историко-архитектурный опорный план.

Что предшествовало: Киевсовет ввел мораторий на проведение реконструкции и капитального ремонта 119 объектов культурного наследия столицы XIX-XX века, этот список может дополняться.

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Предыстория:

Под утро 20 августа на Обсерваторной 6 в Киеве снесли одноэтажное здание конца XIX века – "особняк Барбана". Мэр Киева Виталий Кличко и министр культуры Александр Ткаченко свою вину отрицают, обвиняя друг друга.

12 июля в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистический фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".

В апреле в Киеве снесли исторический доходный дом Уткина.

Украинская правда

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