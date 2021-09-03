Минкульт заявил об очередной угрозе историческому зданию в Киеве

Детали: В МКИП говорят, что принятый столичными властями мораторий на ремонт и реконструкцию зданий XIX-XX века не может быть эффективным механизмом противодействия варварской застройки столицы.
Там призывают столичные власти утвердить наконец историко-архитектурный опорный план.
Что предшествовало: Киевсовет ввел мораторий на проведение реконструкции и капитального ремонта 119 объектов культурного наследия столицы XIX-XX века, этот список может дополняться.
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Предыстория:
Под утро 20 августа на Обсерваторной 6 в Киеве снесли одноэтажное здание конца XIX века – "особняк Барбана". Мэр Киева Виталий Кличко и министр культуры Александр Ткаченко свою вину отрицают, обвиняя друг друга.
12 июля в центре Киева на улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистический фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".
В апреле в Киеве снесли исторический доходный дом Уткина.