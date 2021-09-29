Кабмин выплатит премии олимпийцам, которые были в шаге от медалей в Токио

Михаил Кохан, который в Токио стал четвертым в метании молота фото: нок

Кабмин выплатит денежные вознаграждения 25 украинским олимпийцам, которые заняли 4-6 места на летней Олимпиаде в Токио.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Еще один вопрос, который благодаря программам президента вышел на новый уровень - это развитие спортивной инфраструктуры и поддержка спорта в Украине. Это отдельный большой проект в рамках Большого строительства, благодаря которому появятся тысячи спортивных площадок по всей стране", - сказал Шмыгаль, открывая заседание.

Кроме этого, также важное направление - поддержка спорта больших досягннь и в частности олимпийской сборной Украины, сказал он.

"Мы считаем необходимым поддержать наших олимпийцев, которые достойно соревновались, но не получили призовые места. Те наши спортсмены, занявшие 4, 5 и 6 места в Токио, также получат денежные вознаграждения от государства", - добавил премьер.

По его словам, речь идет о 25 украинских олимпийцах и их тренерах - за 4 место выплатят 200 тыс грн, за 5-е - 140 тыс грн, за 6-е 100 тыс грн.

Кроме того, для тренеров, которые готовят сборную к зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года, назначат 12 стипендий. Размер такой стипендии - более 40 тыс грн.

Также правительство назначило стипендии для детей с инвалидностью за высокие спортивные достижения.

"89 детей, которые показали хорошие результаты в различных видах спорта, будут получать президентские стипендии в размере более 5000 гривен ежемесячно. Стипендии также будут назначены 43 их тренерам", - заявил Шмыгаль.

Напомним:

В Токио завершились соревнования Игр ХХХI Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украинские спортсмены на них получили 19 медалей.

Награда от государства для медалистов: за золото - 125 тыс долл, за серебро - 80 тысяч долларов, за бронзу - 55 тысяч долларов.

Экономическая правда