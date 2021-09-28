Зеленский и Федоров предлагают Facebook открыть офис в Украине

фото: минцифры

Президент Владимир Зеленский и вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в формате видеовызова обсудили сотрудничество с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Судя по фото, опубликованное Минцифрой, в разговоре участвовал и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Основные пункты переговоров - возможность открытия офиса Facebook в Украине, а также запуск новых продуктов компании для украинских пользователей. Кроме этого, президент рассказал о ключевых достижениях во внедрении цифровизации и дальнейших планах", - говорится в сообщении.

"Цифровизация - приоритет нашего государства. Это одна из крутых реформ, которая активно воплощается. Мы оцифровывает 100% госуслуг.

Это не только наше желание - сделать все услуги в отношении бизнеса и государства доступными и комфортными для людей в цифровом формате", - сказал Зеленский.

Также он пригласил представителей Facebook посетить Diia Summit этой осенью в Киеве.

"Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом", - добавил Зеленский.

Отмечается, что Минцифра сотрудничает с Facebook с самого начала своего существования.

"Вместе мы уже реализовали несколько успешных проектов. В частности, запустили AMBER Alert - систему уведомлений об исчезновении детей", - добавили в министерстве.

"Мы активно сотрудничаем с мировыми технологическими компаниями. Это Amazon, Microsoft, Apple, Google, Samsung, Lyft и многие другие IТ-гиганты. Наша цель - не только регулярный запуск совместных проектов, но и появление официального представительства Facebook в Украине.

Со своей стороны мы готовы способствовать выходу компании на наш рынок. Уверен, что наше сотрудничество будет полезным как для Украины, так и для Facebook", - заявил Федоров.

Сообщается, что в сотрудничестве с Facebook Минцифра также запустила совместный образовательный проект "Основы использования Facebook и Instagram для развития бизнеса онлайн" и SMB Hub Ukraine для малого и среднего бизнеса.

Кроме этого, компания Facebook запустила украинскую версию платформы по цифровому образованию для родителей, учителей и подростков Get Digital в пределах Европейской недели цифровой грамотности в Украине.

"Мы хотим предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим пользователям в Украине. Это можно увидеть в совместных проектах, включая недавний запуск Facebook AMBER Alert. Мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", - заявила СОО Facebook Шерил Сэндберг.

Экономическая правда