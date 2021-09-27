"Доступных кредитов" выдали на 1,3 миллиарда, в основном – антикризисных

За неделю 20 - 24 сентября банки выдали "доступных" кредитов под 5,7 или 9% на сумму 1,3 млрд грн, при этом почти 70% составляют антикризисные кредиты для пополнения оборотных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, Министерства финансов.

За неделю банки подписали 439 кредитных договоров. От общей суммы в 1,3 млрд грн, 888 млн грн составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств, 194 млн грн - на рефинансирование предыдущих кредитов.

От старта программы банки-участники выдали 24 114 кредитов на общую сумму 63,6 млрд грн. Из них больше всего, 34 млрд грн выданы в качестве антикризисных кредитов. Еще 21,4 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов.

Из всей суммы только 8 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции.

Преимущественно кредиты получают представители сельского хозяйства (44%), торговли и производства (26%) и промышленной переработки (17%). По региональному классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль дал задание Минфина совместно с руководителями областей проработать механизмы совершенствования инвестиционной составляющей программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Форум ведущих международных финансовых учреждений, членами которого являются 12 международных банков, работающие в Украине, направил письмо Национальному банку и Министерству финансов с просьбой "ограничить реализацию программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В письме глава правления "Райффайзен Банка" Александр Писарук от имени всех членов Форума заявляет, что сейчас бюджетные средства расходуются преимущественно не на поддержку бизнеса, пострадавшего от карантина и не на финансирование инвестиционных проектов или создание новых рабочих мест, а на пополнение оборотных средств платежеспособного бизнеса.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будут пересматривать в 2022 году - в частности, правительство может отказаться от кредитования предприятий, которые направляют деньги на текущую деятельность, сообщил ЭП источник в Минфине.

Экономическая правда