Комиссия пересмотрит решение о спецпошлинах на импорт проводов

Unsplash

Межведомственная комиссия по международной торговле 23 сентября начала пересмотр своего решения от 23 апреля о введении 23,5% спецпошлины на импортную проводниковую продукцию, которая должна вступить в силу в середине октября.

Инициатором пересмотра стало Минцифры, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение МКМТ в газете "Урядовый курьер".

Проведение просмотра поручили Минэкономики.

"Информация, которая подается Минэкономики, должна базироваться на фактах, а не на голословных утверждениях или предположениях", - говорится в объявлении, согласно которому комментарии и информация в рамках пересмотра принимаются до 30 сентября этого года.

Отмечается, что Комиссия лишь 14 сентября опубликовала в "Урядовом курьере" решение от 23 апреля о применении сроком на 3 года пошлины на импорт проводов независимо от страны происхождения: в первый год действия - 23,5%, во второй - 22,3 % и в третьей - 21,2%.

Решение вступает в силу через 30 дней после публикации.

В то же время против введения пошлин выступила Американская торговая палата в Украине (AmCham) и операторы связи.

Расследование в отношении импорта проводниковой продукции было возбуждено 28 июля 2020 года по инициативе заводов "Одескабель" и "Южкабель" (суммарно производят более 50% этой продукции в Украине).