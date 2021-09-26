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Укр / Рус

В MEGOGO произошли сбои во время трансляции бокса. Там извинились и объяснили причину

Воскресенье, 26 сентября 2021, 16:09
 
Megogo

MEGOGO извинился перед зрителями, у которых из-за технических сбоев возникли трудности при просмотре боя Александра Усика против Джошуа. 

Об этом говорится в фейсбук сообщении компании. 

По данным MEGOGO, большинство зрителей беспрепятственно и в лучшем качестве смогли присоединиться к просмотру боя. 

"Но, к сожалению, на одном из наших дата-центров произошел сбой, из-за чего в части наших зрителей возникли сложности с присоединением к трансляции. Стабилизировать ситуацию все же удалось, и это потребовало гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. Сейчас мы исследуем точные причины", - говорится в сообщении. 

Там также пообещали вернуть средства всем пользователям, которые имели проблемы с просмотром.

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Экономическая правда
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