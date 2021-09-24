Круглый стол: "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись" 29 сентября
Добровольное декларирование доходов продлится год. Кто и что должен задекларировать, как это сделать, и какие риски для граждан несет в себе добровольное раскрытие информации о собственных доходах?
В течение одного года, до 1 сентября 2022 года, украинцы смогут открыто заявить государству о своих реальные доходы, в частности о том, из которых никогда раньше не уплачивались налоги.
Формат: круглый стол с видео трансляцией
Дата и время проведения: 29 сентября, 10: 00-12: 00
Место проведения: CEO Club, Бутышев переулок, 23
Модератор:
Дмитрий Боярчук, исполнительный директор "CASE Украина"
Спикеры:
- Данил Гетманцев, Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Светлана Воробей, заместительница министра финансов
- Алексей Шабан, заместитель председателя Национального банка
- Татьяна Мигас, первая заместительница начальника Специализированной лаборатории по вопросам экспертизы и исследований
- Егор Синицын, Руководитель практики налогообложения и трансфертного ценообразования, EBS
- Илья Свердлов, партнер налоговой практики Kinstellar
- Представители банков
Вопросы, которые будем обсуждать:
- Кого касается амнистия и что декларировать?
- Почему люди должны быть заинтересованы легализовать свои доходы и какой будет ответственность, если этого не сделать?
- Урегулировало ли государство все вопросы для безболезненного прохождения этой процедуры?
- Какие подводные камни ожидают тех, кто решится на легализацию?
Представители СМИ могут аккредитоваться на мероприятие по ссылке.
Если вам интересна тема налоговой амнистии и вы бы хотели приобщиться к событию, зарегистрироваться на мероприятие можно по этой ссылке.
Организатор круглого стола: "Экономическая правда".
ЭП ранее подробно рассказывала об изменениях: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов
Следить за трансляцией события можно будет на сайте ЭП. В этой же новости накануне мероприятия вы найдете ссылки.
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