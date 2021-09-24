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Круглый стол: "Налоговая амнистия: как пройти, не споткнувшись" 29 сентября

Пятница, 24 сентября 2021, 18:00
 
фото: нбу

Добровольное декларирование доходов продлится год. Кто и что должен задекларировать, как это сделать, и какие риски для граждан несет в себе добровольное раскрытие информации о собственных доходах?

В течение одного года, до 1 сентября 2022 года, украинцы смогут открыто заявить государству о своих реальные доходы, в частности о том, из которых никогда раньше не уплачивались налоги.

Формат: круглый стол с видео трансляцией

Дата и время проведения: 29 сентября, 10: 00-12: 00

Место проведения: CEO Club, Бутышев переулок, 23

Модератор:

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор "CASE Украина"

Спикеры:

  • Данил Гетманцев, Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Светлана Воробей, заместительница министра финансов
  • Алексей Шабан, заместитель председателя Национального банка
  • Татьяна Мигас, первая заместительница начальника Специализированной лаборатории по вопросам экспертизы и исследований
  • Егор Синицын, Руководитель практики налогообложения и трансфертного ценообразования, EBS
  • Илья Свердлов, партнер налоговой практики Kinstellar
  • Представители банков

Вопросы, которые будем обсуждать:

  • Кого касается амнистия и что декларировать?
  • Почему люди должны быть заинтересованы легализовать свои доходы и какой будет ответственность, если этого не сделать?
  • Урегулировало ли государство все вопросы для безболезненного прохождения этой процедуры?
  • Какие подводные камни ожидают тех, кто решится на легализацию?

Представители СМИ могут аккредитоваться на мероприятие по ссылке.

Если вам интересна тема налоговой амнистии и вы бы хотели приобщиться к событию, зарегистрироваться на мероприятие можно по этой ссылке.

Организатор круглого стола: "Экономическая правда".

ЭП ранее подробно рассказывала об изменениях: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, какие есть риски для декларантов и вопросы без ответов

Следить за трансляцией события можно будет на сайте ЭП. В этой же новости накануне мероприятия вы найдете ссылки.

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