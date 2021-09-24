Украина готова к отопительному сезону – Шмыгаль

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Премьер Денис Шмиаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону, а субсидии получат все, кто в них нуждается.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Тарифы на газ для населения неизменны. В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на весь год составляет менее 8 грн. Независимо от колебаний цены на биржах или хабах, эта цена не меняется весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года", - заявил премьер.

По его словам, в Украине цена стабильна - менее 8 грн за кубический метр, хотя в Европе сейчас цена уже превышает 25 грн за кубический метр.

"Тарифы на тепло и горячую воду устанавливают местные власти. Мы обеспечили все условия, чтобы повышения тарифов не произошло, и будем на этом настаивать.

Государственная компания "Нафтогаз" предлагает трехлетний контракт по 7,42 грн за куб газа для этого отопительного сезона. Эта цена также не будет увеличиваться и не зависит от ситуации на биржах", - добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в местных руководителей нет объективных оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду.

По его словам, уже 70% теплокоммунэнерго заключили трехлетние контракты с "Нафтогазом".

Шмыгаль отметил, что правительство работает над вопросом компенсации для ТКЭ разницы в тарифах, а также в вопросе реструктуризации той задолженности, которая существует у этих предприятий.

"Правительство снизило тарифы на электроэнергию для 80% домохозяйств с 1 октября. Тариф составит 1,44 грн за кВт-ч для тех, кто потребляет менее 250 кВт-час в месяц. Для тех, кто потребляет больше - тариф останется без изменений", - добавил он.

По его словам, субсидии получат все, кто в них нуждается.

"Правительство вместе с народными депутатами предложило дополнительно в этом году выделить 12 млрд грн на программу субсидий. Субсидии получат все, кто их действительно нуждается - это около 3 млн домохозяйств", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также заявил, что к началу отопительного сезона у государства хватает средств на все выплаты, и никакой задолженности по субсидиям нет.

"Украина готова к отопительному сезону. Техническая готовность регионов составляет уже более 90%. Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,5 млрд кубических метров.

Для сравнения: в 2018 году запасы составляли 17,1 млрд кубов. В 2017 году -16,8 млрд кубов. Так же, как и в прошлом году, мы спокойно пройдем этот отопительный период", - резюмировал он.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что подготовка к отопительному сезону идет по графику, по его словам, правительство предпринимает ряд шагов, чтобы не допустить изменения тарифов на энергоносители для населения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у НАК "Нафтогаз" пока достаточно средств на счетах для осуществления плановой деятельности компании.

По состоянию на 1 сентября в украинских подземных хранилищах (ПХГ) накопили более 18 млрд кубометров газа - это почти 60% от общей вместимости ПХГ, что соответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы.

Экономическая правда