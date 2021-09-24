Остров на Оболони: КГГА и Крищенко ответили на расследование "Схем"

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Киевская городская власть заявляет, что все острова Киева находятся в собственности общины столицы, никогда не передавались в частную собственность и по закону передаваться не могут.

Об этом заявили в КГГА в ответ на расследование программы "Схемы".

Относительно гидросооружений, которые, по данным "Схем", были переданы в частную собственность, в КГГА заявили, что "системности приобретает работа так называемых "черных регистраторов".

"Поэтому городская власть обращается в правоохранительные органы активизировать борьбу с "черными регистраторами" и проверить информацию, опубликованную журналистами", - говорится в сообщении.

В то же время фигурант расследования, экс-глава полиции Киева и новоиспеченный заместитель главы КГГА Андрей Крищенко написал в Facebook, что "законов Украины не нарушал и к предположениям, которые прозвучали в его адрес, не причастен".

"Вчера программ "Схемы" опубликовала материал об оформлении права собственности на гидротехнические сооружения, в котором среди прочих фигурирует моя фамилия.

Сегодня же я обращусь в Национальное антикоррупционное бюро Украины в максимально сжатые сроки провести полную и непредвзятую проверку информации, изложенной журналистами, с последующим обнародованием ее результатов общественности. Законов Украины я не нарушал. И к предположениям, прозвучавшие в мой адрес, не причастен. Поэтому, как человек публичный, я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании", - написал он.

Напомним:

В расследовании "Схем" говорится, что ряд причалов и дамб на Днепре и Оболонский остров площадью почти 150 000 квадратных метров перешли в частные руки столичного юриста-бизнесмена Константина Бойко благодаря письму с Нацполиции.

Как отмечается, "Схемы" обнаружили связи Бойко, которые ведут к бывшему руководителю киевских полицейских - Андрею Крищенко.

Экономическая правда