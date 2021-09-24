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Сотрудник ГБР продал 1200 тонн изъятой кукурузы

Пятница, 24 сентября 2021, 09:55

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении одному из своих сотрудников, который в прошлом на другой должности допустил продажу 1200 тонн изъятой во время обысков кукурузы.

Источник: ГБР        

Детали: В службу в ГБР человек занимал должность следователя одного из отделов ДФС в Николаевской области.

На предыдущем месте службы во время досудебного расследования в уголовном производстве следователь допустил незаконную продажу изъятого во время обысков кукурузы весом более 1,2 тыс. тонн.

Госбюджет получил убытков на 4,7 млн гривен.

Его подозревают в служебной халатности, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Украинская правда

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корупція аграрии

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