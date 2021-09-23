В ЕС хотят ввести единый стандарт зарядки смартфонов

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Европейский Союз в четверг обнародовал планы, которые потребуют от производителей смартфонов принять единый стандарт зарядки мобильных устройств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Еврокомиссия представила предложение, которое предусматривает использование кабелей USB-C для зарядки - технологию, которую уже приняли многие производители устройств. Однако компания Apple противостоит попыткам блока создать единый стандарт. iPhone поставляется с собственным зарядным портом компании Lightning, хотя новейшие модели поставляются с кабелями, которые можно подключить к разъему USB-C.

Инициативу ЕС, несомненно, поддержат миллионы людей, которые ищут правильное зарядное устройство в ящиках, полных кабелей. Но ЕС также хочет избавиться от 11 000 тонн электронных отходов, которые ежегодно выбрасывают европейцы.

Еврокомиссия заявила, что типичный человек, проживающий в ЕС, владеет по меньшей мере тремя зарядными устройствами и регулярно пользуется двумя, но 38% людей сообщают, что хотя бы раз не могли зарядить свой телефон, так как не могли найти совместимое зарядное устройство. В прошлом году в ЕС было продано около 420 млн мобильных телефонов или портативных электронных устройств.

"Зарядные устройства питают все наши самые необходимые электронные устройства. Со все большим количеством устройств продается все больше зарядных устройств, которые не взаимозаменяемы или не нужны. Мы покончим с этим", - сказал комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. "С нашим предложением европейские потребители смогут использовать единое зарядное устройство для всей портативной электроники - важный шаг для увеличения удобства и уменьшения отходов", - добавил он.

Согласно инициативе, которая еще должна быть тщательно проверена Европейским парламентом, телефоны, планшеты, цифровые фотоаппараты, портативные видеоигровые приставки, гарнитуры и наушники, которые продаются в Евросоюзе, должны быть оснащены портами для зарядки USB-C.

Европейская правда