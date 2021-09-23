Новые правила растаможки "евроблях": за 100 дней в бюджет поступило 1,4 миллиарда

фото дмитрия Ларина, УП

За 100 дней действия законов относительно упрощенного таможенного оформления и налогообложения авто "на еврономерах" (с 15 июня по 22 сентября) оформили почти 40 тыс таких авто, в бюджет за этот период уплачено около 1,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы.

Отмечается, что с 1 июля 2021 года, начала работы Гостаможслужбы в формате единого юрлица, по состоянию на 22 сентября 2021 года лидерами по количеству авто стали:

Закарпатская таможня - 7659 авто;

Киевская таможня - 4163 авто;

Одесская таможня - 4093 авто;

Черновицкая таможня - 3218 авто;

Ивано-Франковская таможня - 2361 авто

Воспользоваться упрощением можно до 10 ноября 2021 года, а до 8 февраля 2022 года - участникам боевых действий, которые находятся непосредственно на территории ООС более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года).

С подробной информацией о некоторых положениях и алгоритмк выполнения гражданами указанных законов можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2ScHkCx.

Видеоинструкция по декларированию авто на еврономерах в Личном кабинете: https://bit.ly/3fav1yB.

Напомним:

За период с 15 июня 2021 по 31 июля 2021 года в рамках льготного периода по новой формуле растаможили более 17 тысяч "евроблях" - в бюджет заплатили больше 600 млн грн.

С 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях").

Согласно новым правилам, отныне бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма же акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

Отмечалось, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Однако, по льготным механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Льготно оформить автомобиль можно будет в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут использовать такую ​​возможность в течение 270 дней.

Вместе с тем, под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.

Экономическая правда