Курс валют на 23 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
23 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,60 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,54 - 26,56 гривни;
Евро - 31,10 - 31,12 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,54 - 26,72 гривни. Евро покупают по 31,00 гривни, продают по 31,32 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,61 - 26,68 гривни, евро - 31,13 - 31,25 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 22 сентября на уровне 26,67 гривни.
22 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,72 гривни.
22 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,58 - 26,60 гривни.
Экономическая правда
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