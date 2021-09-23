За 8 месяцев рост промпроизводства замедлился до 1,7% – Госстат
Промышленное производство в Украине в августе выросло на 0,6% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 0,2%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
По сравнению с июлем 2021 года промышленное производство в стране сократилось на 3,3%, с учетом сезонной корректировки - на 0,6%.
При этом в добывающей промышленности спад составил 2,5%, тогда как рост в переработке - 2,2%, в снабжении электроэнергией, пара и кондиционированного воздуха - 0,2%.
Всего за восемь месяцев зафиксировали замедление роста промпроизводства до 1,7% с 1,8% по итогам семи месяцев и 2,1% по итогам полугодия.
Напоминаем:
Промышленное производство в Украине в июле выросло на 0,2% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 0,9%.
Промышленное производство в Украине в июне выросло на 1,1% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 0,7%.
Промышленное производство в Украине в мае выросло на 5,4% в годовом измерении, но против апреля 2021 года оно сократилось на 3%.
Промышленное производство в Украине в апреле выросло на 13% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 12,5%.
В то же время, в апреле прошлого года были внедрены жесткие карантинные ограничения во всей Украине, поэтому база сравнения была низкой. Следовательно, в течение января-апреля 2020 промышленность "упала" на 7% в годовом измерении.
Экономическая правда
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