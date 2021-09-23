Китай обещает прекратить строить угольные электростанции за рубежом

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Китай не будет строить новые угольные электростанции за рубежом.

Источник: президент Китая Си Цзиньпин на Генассамблее ООН, которого цитирует BBC и The Guardian

Прямая речь: "Китай усилит поддержку других развивающихся стран в развитии зеленой и низкоуглеродистой энергетики и не будет строить новые угольные энергетические проекты за рубежом".

Детали: В последние месяцы на Китай оказывалось сильное дипломатическое давление, чтобы положить конец его заграничному финансированию угольной промышленности.

BBC пишет, что это решение Китая может иметь решающее значение в борьбе с выбросами в мире и может ограничить расширение угольных электростанций во многих развивающихся странах в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь" (BRI). В рамках "Один пояс, один путь" Китай финансирует угольные проекты в таких странах, как Индонезия и Вьетнам.

Этот шаг следует за аналогичными заявлениями Южной Кореи и Японии в начале этого года. Вместе на эти три страны приходилось более 95% всего внешнего финансирования угольных электростанций, при этом основную долю составлял Китай.

Напомним: В мае страны G7 ("Большой семерки") договорились прекратить финансировать добычу угля за рубежом и обязались постепенно отказаться от угольной энергетики. Полностью отказаться от угольной энергии планируется в 2030-ых.

Украинская правда