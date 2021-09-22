В Кабмине предлагают, чтобы грузовики весом более 12 тонн платили за проезд по дорогам

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Правительство согласовало законопроекты, которыми предлагает установить плату за пользование дорогами общего пользования госзначения транспортными средствами свыше 12 т и больше независимо от страны регистрации.

Такое решение было принято на заседании 22 сентября.

"Важный вопрос - создание цивилизованной европейской практики по грузовым перевозкам. Министерство инфраструктуры разработало законопроекты, которыми предлагается ввести оплату за пользование дорогами государственного значения для грузовиков более 12 тонн", - сказал премьер Денис Шмыгаль, открывая заседание.

"Логика проекта довольно проста - тысячи километров дорог в Украине строятся за счет средств налогоплательщиков, то есть всех украинцев. При этом, тысячи километров украинских дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков.

Поэтому для них предлагается установить оплату за пользование дорогами общего пользования. Средства будут консолидироваться в государственном дорожном фонде и это будет дополнительный ресурс для создания качественно новой инфраструктуры", - добавил он.

По его словам, предложенные законопроекты являются частью плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, "ведь это практика абсолютного большинства европейских стран".

Шмыгаль добавил, что в правительстве готовы к конструктивной дискуссии и обсуждениям.

Согласно проекту закона, поступления в бюджет могут составить до 9 млрд грн в зависимости от среднего тарифа (1-3 грн / км) и протяженности дорог, по которым взимается плата.

Кроме этого, предлагают ввести систему контроля движения по транспортным средствам с помощью метки радиочастотной идентификации и ввести электронную систему платы за пользование дорогами.

Так, в КоАП установят штрафы за нарушение порядка взимания платы за использование дорог и движение без необходимого устройства - 500 необлагаемых минимумов, а повторное нарушение - 1000 н.м.

Экономическая правда