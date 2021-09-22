В ЕС подготовили предложение о единой зарядке для всех гаджетов, Apple против

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Европейская комиссия в четверг представит законодательное предложение по единому стандарту зарядного устройства для мобильных телефонов, планшетов, наушников и других гаджетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Исполнительные органы Европейского Союза и Европарламент настаивают на создании общего стандарта уже более 10 лет, заявляя, что это будет полезно для окружающей среды и станет более удобным для пользователей.

Комиссия хочет, чтобы продажа зарядных устройств была отделена от гаджетов и предлагает гармонизированный порт для зарядки.

Такой шаг, возможно, больше всего повлияет на компанию Apple. Американский производитель смартфонов iPhone, которые заряжаются от кабеля Lightning, ранее заявлял, что правила принуждения к разъемам одного типа будут сдерживать инновации, создавать больше отходов и раздражать потребителей.

Устройства на базе Android заряжаются с помощью разъемов USB-C. Согласно исследованию Комиссии 2019 года, половина зарядных устройств, продаваемых с мобильными телефонами в 2018 году, имели разъем USB micro-B, тогда как 29% имели разъем USB-C и 21% - разъем Lightning.

В случае принятия этой инициативы не исключено, что американскому производителю придется отказаться от своего разъема по крайней мере в странах ЕС.

Не исключено, что Apple может использовать или USB-C, или полностью перейти на беспроводные зарядные устройства. Следует отметить, что Apple уже прекратила использование Lightning на iPad с 2019 года.

Европейская правда