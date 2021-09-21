Семейные фермерские хозяйства получили 400 тысяч компенсации ЕСВ – Минагро

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Минагрополитики направило на внебюджетный счет 389,7 тыс грн для предоставления дополнительной финансовой поддержки семейным фермерским хозяйствам через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц - членов/глав семейного фермерского хозяйства ЕСВ.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам министра Романа Лещенко, порядок предоставления семейным фермерским хозяйствам этой дополнительной финансовой поддержки был утвержден еще в 2019 году постановлением Кабмина от 22 мая 2019 года № 565.

"Наконец после подписания постановления удалось перечислить около 400 тыс грн на внебюджетный счет в помощь семейным фермерским хозяйствам в части ЕСВ.

Эти средства предполагалось выплатить и в 2020 году, и в 2021-м, однако в связи с отсутствием программного обеспечения взаимосвязи Государственной налоговой службы Государственной казначейской службой это сделать не удавалось", - сказал Лещенко.

По его словам, сейчас средства уже поступили на счета семейных фермерских хозяйств в Государственном пенсионном фонде. Это доплаты 2020 года и 1 и 2 кварталы 2021 года.

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Экономическая правда