Потепление на более 1,5 градуса будет катастрофой – ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник выразил обеспокоенность тем, что мир не достигает нескольких насущных целей в борьбе с изменением климата.

Источник: Антониу Гутерриш во время конференции по вопросам климата

Прямая речь: "Мир находится на грани катастрофы из-за потепления на 2,7 градуса по Цельсию вместо 1,5 – мы все согласились, что это должен быть предел".

"Наука говорит нам, что любое потепление выше 1,5 градуса будет катастрофой".

Детали: По словам Гутерриша, выбросы парниковых газов также необходимо сократить почти наполовину к 2030 году, чтобы страны могли достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Это предполагает необходимость странам постепенно прекратить использование загрязняющих угольных электростанций.

"Я считаю, что нам еще предстоит пройти долгий путь по сокращению выбросов", – сказал Гутерриш.