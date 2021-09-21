"Эпицентр Агро" провел первый в Украине агрофорум на действующем элеваторе в Виннице

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Участники события смогли подробно ознакомиться с самыми современными технологиями, внедренными компанией "Эпицентр Агро" на крупнейшем в области Винницком элеваторе.

Форум Grain Storage Forum ELEVATOR-2021 "SMART" ХРАНЕНИЕ 17 сентября провели компании ProAgro Group и "Эпицентр Агро". Это событие собрало более 300 представителей топ-менеджмента ведущих аграрных компаний Украины. Среди участников были руководители "Эпицентр Агро", ProAgro Group, "Астарта-Киев", Nibulon, Feerum, Tornum, Convex International и другие.

Главной темой форума стало развитие инфраструктуры элеваторного рынка в Украине. В рамках нескольких конференций, которые проходили одновременно, состоялись дискуссии не только по вопросам зернохранения, но и смежных отраслей — зерновой логистики и трейдинга, переработки зерна, финансовых и юридических аспектов, которые были, по оценкам самих участников, крайне содержательными и профессиональными.

Проведение практической SMART-конференции было обусловлено необходимостью элеваторщиков в "специализированном" мероприятии, где на примере конкретного предприятия можно было наглядно увидеть технологические и организационные решения.

В рамках форума состоялась экскурсия участников конференции по Винницкому элеватору и ознакомление с его работой. Недавно компания завершила строительство третьей очереди этого предприятия. В общей сложности за последние полтора года "Эпицентр Агро" инвестировал в Винницкой элеватор $52 млн, увеличив мощности единовременного хранения более чем вдвое — до 375 000 тонн. Таким образом этот объект стал одним из крупнейших линейных элеваторов в Украине.

Этот элеватор оснащен самым современным оборудованием от ведущих производителей. Он может одновременно принимать три различных вида зерна на трех точках приема с автотранспорта, отгружать с двух точек на автомобильный и еще с двух — на железнодорожный транспорт. По завершению экскурсии руководители элеваторов "Эпицентр Агро" рассказали о работе своих предприятий, опыте строительства и реконструкции, повышении производительности и подготовки кадров.

Как отметила руководитель центрального офиса агрохолдинга и заместитель руководителя элеваторного направления "Эпицентр Агро" Светлана Никитюк, проведение подобных практических конференций позволяет участникам рынка получить неоценимый опыт для развития элеваторных хозяйств и аграрного бизнеса в целом.

Она также добавила, что в период 2018-2021 годов компания инвестировала в строительство и реконструкцию линейных элеваторных комплексов более 6 млрд грн. А сейчас в процессе развития "Эпицентр Агро" находятся еще несколько элеваторных комплексов в Хмельницкой: в Антонинах, Полонном, Шепетовке и Четырбоках.

Напомним, компания "Эпицентр Агро" консолидирует производственные активы аграрного направления группы "Эпицентр К" и обрабатывает 160 000 га земель в шести областях Украины. Среди активов "Эпицентр Агро" также 15 элеваторных комплексов общей мощностью хранения более 1,5 млн тонн.



