Правительство во вторник представит законопроект о госбюджете-2022 в Раде

unsplash

Правительство представит в Верховной Раде законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год во вторник, 21 сентября.

Об этом председатель ВР Дмитрий Разумков рассказал во время согласительного совета 20 сентября.

Он отметил, что комитет уже работает над документом.

Каким видят смету страны на следующий год в Кабмине читайте в материале: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Напоминаем:

Кабинет Министров 15 сентября на заседании одобрил проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, его сразу передали в Верховную Раду.

Экономическая правда