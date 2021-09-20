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"Слуга народа" хочет рассмотреть антиолигархический пакет уже на этой неделе

Понедельник, 20 сентября 2021, 10:15

Фракция политической партии "Слуга народа" не согласна с предложенной Аппаратом Верховной Рады повесткой дня на текущую пленарную неделю и предлагает согласительному совету собственную, которая включает "антиолигархический пакет".

Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Детали: Монобольшинство предлагает к рассмотрению "готов пакет" законопроектов: №5599 по олигархам и №5600 о наполнении бюджета

Фракция "Слуга народа" предлагать согласительному совету рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих законопроектов.

По закону "О регламенте Верховной Рады Украины" предложения к проекту повестки дня обобщаются аппаратом парламента, после чего они обсуждаются и одобряются на согласительном совете.

Украинская правда

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