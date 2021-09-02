В Ирландии WhatsApp оштрафовали на 225 млн евро за нарушение правил приватности
Компания WhatsApp, принадлежащая Facebook, получила от ирландского регулятора штраф в 225 млн евро за информацию об обмене персональными данными с другими структурами Facebook.
Об этом сообщает Reuters.
В WhatsApp заявили, что будут обжаловать штраф, и назвали его "абсолютно непропорциональным". В Офисе Уполномоченного по конфиденциальности данных Ирландии (DPC) сообщили, что дело касается политики приватности компании, действующей в 2018 году.
В частности, в деле речь идет об информации, которую WhatsApp предоставляла потребителям по обработке их персональных данных другими дочерними компаниями Facebook.
DPC является основным регулятором по вопросам конфиденциальности данных Facebook в Европейском Союзе, ведь региональная штаб-квартира находится в столице страны – Дублине.
После публикации предварительного решения регулятора на заседании Европейского совета по защите данных была издана инструкция, которая требовала от DPC переоценить и увеличить предложенный штраф в силу ряда факторов.
В конце концов регулятор решил наложить на WhatsApp выговор и штраф в размере 225 млн евро, а также обязать компанию принять конкретные меры для защиты персональных данных.
Напоминаем:
Группы потребителей в ЕС подали жалобу в Еврокомиссию на WhatsApp, заявляя, что мессенджер несправедливо заставляет пользователей принимать новое обновление конфиденциальности, называя это нарушением правил блока.
Экономическая правда
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