Комитет убрал из “антиахметовского” законопроекта норму об акцизе на ВИЭ электроэнергию
Суббота, 18 сентября 2021, 16:05
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики исключил из правительственного ресурсного законопроекта №5600 норму об акцизном налоге на произведенную ВИЭ электроэнергию.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"С №5600 убрали норму об акцизе с зеленой энергетики. Комитет поддержал почти единогласно", – написал он по результатам заседания комитета.
Напоминаем:
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять во втором чтении и в целом правительственный проект Закона 5600.
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