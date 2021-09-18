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Комитет убрал из “антиахметовского” законопроекта норму об акцизе на ВИЭ электроэнергию

Суббота, 18 сентября 2021, 16:05

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики исключил из правительственного ресурсного законопроекта №5600 норму об акцизном налоге на произведенную ВИЭ электроэнергию.

Об этом  сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"С №5600 убрали норму об акцизе с зеленой энергетики. Комитет поддержал почти единогласно", – написал он по результатам заседания комитета.

Напоминаем:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал ВР принять во втором чтении и в целом правительственный проект Закона 5600. 

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Экономическая правда
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