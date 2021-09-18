Кабмин согласовал кандидатуры 5 членов насовета "Центрэнерго"
15 сентября на своем заседании Кабмин согласовал членов наблюдательного совета "Центрэнерго".
Об этом говорится на Правительственном портале.
Кабмин согласовал кандидатуры Валерия Безлепкина, Александра Мужеля и Валерия Щекатурова как независимых членов. Кандидатуры Дениса Кудина и Андрея Готы, в качестве представителей государства.
Как сообщают СМИ, Гота работает руководителем кабинета руководителя Офиса президента [Андрея Ермака - ЭП], а Безлепкин является безработным.
В то же время Валерий Щекатуров является ФОПом , местом работы Мужеля указанная компания Renedes Advisory Services LTD. Кудин работает заместителем председателя Фонда государственного имущества.
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