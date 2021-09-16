Минфин: Укрэнерго и Энергоатом могут принести миллиардные прибыли в 2022-2024 годах

ФОТО: ЕНЕРГОАТОМ

Согласно базовому сценарию Министерства финансов Украины, государственные "Укрэнерго" и "Энергоатом" выйдут на прибыльную деятельность в последующие 3 года, а при пессимистическом "Укрэнерго" может уйти в убыток в 11 млрд гривень.

Об этом говорится в анализе фискальных рисков, разработало министерство.

Так, по базовому сценарию, "Укрэнерго" в 2021 году получит 178 млн грн прибыли, а в последующие годы прибыльность компании значительно возрастет. В 2022 году она составит 6,71 млрд грн, в 2023 году - 6,52 млрд грн, а в 2024 году - 9,37 млрд грн.

Зато пессимистичный сценарий предполагает, что стоимость услуг компании не будет расти, а курс гривны девальвирует сильнее, чем правительство закладывает в бюджет. В таком случае следующие 3 года убытки компании расти. Так, в 2022 году они достигнут 4,22 млрд грн, в 2023 году - 7,47 млрд грн, а в 2024 году - 10,74 млрд грн.

Эти убытки станут следствием роста зависимости "Укрэнерго" от заемного капитала и снижение способности финансировать свою деятельность за счет собственных средств.

По "Энергоатома", то по базовому сценарию Минфин прогнозирует рост прибыли компании: с 788 млн грн в 2021 году до 10,05 млрд грн в 2024 году.

Даже по пессимистическому сценарию, "Энергоатом" постепенно выйдет на прибыль. В 2021 и 2022 годах компания получит 1,1 млрд грн и 542 млн грн ущерба соответственно. С 2023 года компания выйдет на прибыль в 1,35 млрд грн, а уже в 2024 году - 3,33 млрд грн.

Пессимистический сценарий предполагает, что объемы производства электроэнергии "Энергоатомом" будут расти медленнее, согласно ожиданиям более медленного восстановления экономики Украины.

Напомним, что 15 сентября правительство согласовало и направило на рассмотрение парламента проект бюджета на 2022 год.

Больше о проекте читайте в материале: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Экономическая правда