Силовики обыскали "Киевавтодор" и "Киевавтодормост"

Дерибан черноЗЕмов. Как на Кропивниччине окружение "слуг" государственную землю делило Показательна история о том, как приближенные к власти местные "элиты" используют бесплатную приватизацию и даром получают государственные земли. И таких кейсов еще много.(укр)

Мусор в головах: как бизнес приучает украинцев сортировать мусор и что из этого получается Как работает сортировка вторсырья в крупнейших сетях страны, зачем крупному бизнесу заниматься сортировкой и действительно ли мусор в итоге получает "вторую жизнь"? (укр)