Все разделы
Укр / Рус

Будущим водителям разрешили готовиться онлайн, а права – получить курьером

Среда, 15 сентября 2021, 17:20
 
Unsplash

Кабинет министров разрешил будущим водителям готовиться к сдаче экзаменов онлайн, а также получить удостоверение водителя курьером.

Источник: заседание КМУ 15 сентября

Прямая речь министра МВС Дениса Монастырского: "Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД.

И о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи".

Детали: Правительство поддержало соответствующий проект постановления КМУ.

Речь идет о возможности для будущих водителей и тех, кто переквалифицируется, учиться онлайн.

В частности, аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует учить онлайн, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно осуществляться для групп в составе не более 10 человек.

Если аккредитацию заведение теряет, то и онлайн-обучение приостанавливается.

Кроме того, водительское удостоверение, заказное через "Дію" или электронный кабинет водителя, по желанию и за отдельную плату через МВД могут привезти курьером или отправить по почте.

Услуги по перерегистрации или регистрации транспортных средств всех категорий предлагают увеличить до 200 грн.

Алена Мазуренко, УП

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авто МВД Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Растаможить авто можно будет через "Дію" 15 сентября 2021, 14:45
Что изменится для водителей с принятием нового закона об "автогражданке" 13 сентября 2021, 17:17
Рада сделала шаг к реформе общественного транспорта 8 сентября 2021, 09:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!