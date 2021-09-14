Шмыгаль о кадровые ротации в Кабмине: Давайте доживем – и увидим
Премьер Денис Шмыгаль ушел от прямого ответа на вопрос о кадровых роотации в правительстве, посоветовав подождать, но претензий к Кабмину у него нет.
Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о кадровые ротации в Кабмине.
"Давайте посмотрим - и увидим (смеется - ред.) ... Давайте доживем, и увидим. У меня претензий к Кабмину сегодня нет. Сегодня Кабмин, как говорил президент Владимир Зеленский, технократический и министры проводят массу времени на рабочих местах, а не на ток-шоу.
И, на самом деле, абсолютно, правительство работает. А дальше - увидим", - сказал Шмыгаль.
"Конечно, министерства работают неидеально. Конечно, хочется, чтобы правительство работало идеально. Есть такая поговорка - не ошибается тот, кто не работает. Конечно, ошибки могут быть. Конечно, их нужно исправлять, если они есть. Но таких претензий, чтобы сейчас выставлять их, рассказывать о чем-то - сегодня у меня нет такой информации", - добавил он.
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Напомним:
Вице-премьер - министр стратегической промышленности и министр социальной политики Марина Лазебная могут быть уволены со своих должностей этой осенью - в общем же по состоянию на начало сентября минимум 5 министров по разным причинам могут выпасть из правительства.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что ориентировочно 20 сентября депутаты будут рассматривать на фракции кадровые вопросы в правительстве. Он говорил, что планируется "три-четыре кадровых замены".
Арахамия также опроверг намерение уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Обновление правительства состоялось менее 4 месяцев назад. В мае министром экономики стал Алексей Любченко, министром инфраструктуры Александр Кубраков, а министром здравоохранения Виктор Ляшко. 16 июля министром внутренних дел стал Денис Монастырский.
По сути, каждый третий член правительства Шмыгаля уже был отправлен в отставку: Сергей Бессараб, Илья Емец, Игорь Уманский, Вадим Пристайко, Игорь Петрашко, Владислав Криклий и Арсен Аваков. Отставка последнего состоялась после "разговора на четверых" в кабинете Зеленского, говорят источники УП.
Экономическая правда
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