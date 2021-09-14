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Сооснователь Apple Возняк объявил о создании космической компании

Вторник, 14 сентября 2021, 10:40
 
СТИВ ВОЗНЯК, ФОТО С BUSINESSINSIDER

Американский предприниматель и изобретатель, один из основателей "Apple" Стив Возняк объявил о создании частной космической компании "Privateer Space".

Источник: Возняк в Twiiter, YouTube "Privateer Space"

Детали: Возняк уверен, что новая компания будет непохожа на конкурентов. 

В YouTube компании говорится, что "Privateer Space" основана совместно с гендиректором робототехнической компании "Ripcord" Алексом Филдингом.

Основатели стремятся к тому, "чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества".

В ролике говорится, что речь идет не об игре или соревновании, а о том, чтобы сохранить для будущих поколений то, что есть.

О планах компании будет рассказано на технологической конференции AMOS в сентябре.

Напомним: В сфере коммерческих космических полетов уже конкурируют такие крупные игроки, как Илон Маск, Джефф Безос и Ричард Брэнсон.

Украинская правда

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компании мир космос космическая отрасль

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