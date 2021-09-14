SpaceX запустила 51 спутник Starlink с лазерами

фото: spaceX

Компания SpaceX запустила первый пакет спутников новой версии Starlink для широкополосного интернета – количество запущенных аппаратов в целом достигло почти 1800.

Источник SpaceX в Twitter, Liga.net

Детали: Запуск состоялся в 06:55 утра по Киеву. В точке старта в этот момент была почти полночь: запуск прошел на площадке SLC-4E космодрома Космических сил США на базе Ванденберг в Калифорнии.

Уже подтверждено развертывание 51 спутника Starlink.

Компания Илона Маска вывела в космос комплект аппаратов на частично многократной ракете Falcon 9 с первой ступенью B1049, который летал уже девять раз. Две половинки носового обтекателя тоже не новы: для них это был второй и третий полет соответственно.