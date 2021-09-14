Алена Шевцова, акционер IBOX BANK создала обновленное интерактивное пространство

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Осваивать современные знания и навыкам для будущей профессии студентам Института международных отношений с сегодняшнего дня значительно легче и интереснее. С началом нового учебного года здесь была открыта первая именная аудитория с интерактивным образовательным пространством и самообучающими технологиями.

Аудитория Института международных отношений КНУ оснащена современными компьютерами для выполнения любых рабочих задач, интерактивным дисплеем, совмещающим функции учебной доски, планшета и платформы для трансляций и медийной студией на две камеры для проведения дистанционных конференций и лекций.

Проект был реализован при поддержке Алены Шевцовой, CEO fintech компании LeoGaming, акционера транзакционного банка IBOX BANK.

Модернизацию и обновление образовательного пространства поддержали Виктор Ющенко, третий Президент Украины, председатель Наблюдательного совета международной платежной системы LEO; Петр Мельник, председатель правления IBOX BANK; Владимир Бугров, ректор КНУ имени Тараса Шевченко; Валерий Копейка, директор Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

"Наша выпускница бакалавриата 2010 года и 2012 года магистратуры Института международных отношений, Алена Шевцова с компанией и своими коллегами, друзьями сделала вот такой подарок для родного института, таким образом поблагодарив за полученную науку", - рассказывает Владимир Бугров, ректор КНУ имени Тараса Шевченко.

Институт уже 7 лет практикует эндаумент-фонд - благотворительное пожертвование средств частного бизнеса, и открытие интерактивного образовательного пространства доказывает, что ради масштабной цели бизнес готов поддерживать образование и привлекать таланты со студенческой скамьи.

"Решением наблюдательного совета MПС LEO и IBOX BANK мы закрепили годовую программу поддержки талантливых студентов, которая предусматривает стипендиальные выплаты, стажировки и дальнейшую карьеру в банке и финансовой компании. Для нас важно, чтобы остальные из 73 коммерческих банков тоже последовали такому примеру, ведь именно от коллабораций бизнеса и образования зависит как конкурентное преимущество страны в целом, так и бизнес климат," - рассказывает Алена Шевцова.

Общая стоимость проекта и сумма инвестиций в ремонт, оснащение центра интерактивного обучения составила более 1,5 млн. грн., без учета собственных средств основного мецената Алены Шевцовой.

Как отметил Виктор Ющенко, третий Президент Украины и председатель Наблюдательного совета международной платежной системы LEO: "Об образовательном потенциале нужно заботиться, это единственный способ эффективно передавать практику знаний из одного поколения другому, ведь образовательный уровень - это достоинство нации и конкурентоспособность экономики".

Первая именная аудитория для Института международных отношений, которая была создана при поддержке LeoGaming и IBOX BANK - наглядная иллюстрация того, как социально ответственный бизнес должен привлекать таланты, создавая условия для развития и обучения.