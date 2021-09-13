Кабмин принял изменения в "карантинное" постановление – источник

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Кабинет Министров принял изменения в так называемое "карантинное" постановление №1236, которое предусматривает конкретные противоэпидемические мероприятия в разных зонах – "зеленой", "желтой" и "красной".

Источник: собеседник УП в правительстве

Детали: Сейчас текст изменений в постановления на сайте правительства или Минздрава отсутствует.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании Кабинета министров 8 сентября сообщил, что МОЗ предлагает не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов компаний или учреждений, если регион их функционирования будет попадать в желтую или красную зону эпидемической опасности из-за распространения COVID-19.

По словам главного санврача Игоря Кузина, Минздрав готовит техническое решение о выдаче "зеленого" внутреннего сертификата о полной вакцинацию против COVID-19 и "желтого" сертификата о получении первой дозы вакцины: зеленым можно будет пользоваться год, желтым – до завершения иммунизации.

Предыстория:

6 сентября заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в ближайшее время Украина выйдет из "зеленого" уровня эпидопасности, поскольку ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с "зеленого" на "желтый" уровень эпидемической опасности и с 13 сентября усилить карантинные ограничения.

Точная дата усиления карантина зависит от эпидемических показателей по регионам и решения Комиссии ТЭБ и ЧС относительно мер адаптивного карантина.

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