В "Дие" появились небиометрические загранпаспорта

фото: дия

Небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года, теперь доступны в "Дие" – он подтянется автоматически в перечень документов.

Об этом сообщает "Дия" в Telegram.

В "Дие" напоминают, что в Украине электронным загранпаспортом можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом. В то же время для выезда за границу он не подойдет.

Сейчас на платформе доступны ID-карта, биометрический загранпаспорт и небиометрический заграничный, выданный после 2015 года.

Паспорта-книги старого утром не отображается.

Напоминаем:

23 августа вступил в силу закон, который приравнивает в Украине электронные паспорта к бумажным.

Экономическая правда