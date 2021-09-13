В "Дие" появились небиометрические загранпаспорта
Понедельник, 13 сентября 2021, 12:05
Небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года, теперь доступны в "Дие" – он подтянется автоматически в перечень документов.
Об этом сообщает "Дия" в Telegram.
В "Дие" напоминают, что в Украине электронным загранпаспортом можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом. В то же время для выезда за границу он не подойдет.
Сейчас на платформе доступны ID-карта, биометрический загранпаспорт и небиометрический заграничный, выданный после 2015 года.
Паспорта-книги старого утром не отображается.
Напоминаем:
23 августа вступил в силу закон, который приравнивает в Украине электронные паспорта к бумажным.
Экономическая правда
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