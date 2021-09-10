Аэропорт "Ужгород" начал полноценную работу

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Аэропорт "Ужгород" принял первый авиарейс в рамках соглашения между Украиной и Словакией, с 9 сентября вступили в силу необходимые изменения для его полноценной работы.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

Аэродром аэропорта заканчивается на границе со Словакией, что делало невозможным взлет и посадку самолетов. Использование воздушного пространства соседней страны - необходимое условие для осуществления посадок по приборам на этом аэродроме.

Так благодаря межправительственному соглашению со Словацкой Республикой "Ужгород" с 9 сентября получил возможность полноценно принимать рейсы.

"Отныне управления воздушным движением, а также использования воздушного пространства на тактическом уровне будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии. При этом будут применяться процедуры неточного захода на посадку по приборам на аэродроме "Ужгород", - поясняют в министерстве.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что сейчас есть спрос на международные, так и внутренние авиарейсы. Например, полеты по восстановленным летом маршруту Киев - Ужгород - Киев почти всегда происходят с полной посадкой пассажиров.

Напоминаем:

2 июня авиакомпания "Роза Ветров" осуществила первый регулярный рейс в аэропорт Ужгород два года, самолет прибыл из Киева.

С 9 сентября вступают в силу необходимы для полноценной работы аэропорта "Ужгород".

24 сентября, во время визита Зеленского в Словакию украинская и словацкая стороны подписали соглашение, которое позволит восстановить функционирование международного аэропорта "Ужгород".

Экономическая правда