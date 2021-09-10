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Россия и Беларусь пока не думают о введении единой валюты – Песков

Пятница, 10 сентября 2021, 16:15
 
фото: рбк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о перспективе введения единой валюты между Россией и Беларусью речи пока не идет.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Пока об этом речи не идет".

Детали: На уточняющий вопрос, каковы перспективы этого, Песков сказал: "Пока они не просматриваются".

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил возможности возвращения к вопросу о единой валюте.

Прямая речь Лукашенко: "Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Они заявили, что ни они, ни наши страны не готовы к этому. Мы с президентом, услышав их, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся".

Об этом он заявил после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Украинская правда

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Россия Беларусь валюта

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