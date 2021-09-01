Подать документы для регистрации брака теперь можно через "Дію" – Шмыгаль

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\Украинцы теперь могут подать документы для регистрации брака на портале "Дія" - через приложение также можно будет оплатить административный сбор.

Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"В Украине появилась возможность регистрации актов гражданского состояния онлайн. Подать документы о намерении жениться или оплатить административный сбор за эту услугу теперь можно будет через портал "Дія".

Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно", - написал он.

Экономическая правда