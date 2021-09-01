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США и Украина подписали меморандум о космических полетах

Среда, 1 сентября 2021, 12:10
 
фото: мид

Соединенные Штаты и Украина заключили Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.

Источник: Минобороны

Дословно: "Меморандумом создаются правовые основания и механизмы совместного использования космической ситуационной осведомленности с целью повышения безопасности космических полетов, обмена услугами и информацией.

Указанное обеспечит Украине создание условий для получения от Космического командования США информации и услуг по космической ситуационной осведомленности".

Детали: В результате Украина получит данные о численном и качественном составе орбитальных группировок действующих космических аппаратов космических систем, сможет оценить их общие функциональные возможности по основным пространственным и временным характеристикам, определить космические объекты для наблюдения отечественными средствами, в частности радиолокационными.

Следовательно, это позволит идентифицировать действующие космические аппараты во всех доступных открытых ресурсах и моделировать их орбитальный полет, исследовать их функциональные возможности, формировать отечественный главный и частичные каталоги космических объектов, совершенствовать их количественные и качественные характеристики.

Напомним: Президент Владимир Зеленский встретился с руководителем NASA Биллом Нельсоном, где обсудили участие отечественных предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида".

Украинская правда

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США Украина космическая отрасль космос

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