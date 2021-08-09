Во Франции COVID-паспорта стали обязательными для транспорта и ресторанов

Jan Schmidt-Whitley/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Начиная с понедельника по всей Франции повседневные мероприятия, такие как посещение кафе или поездка на поезде, будут разрешены только тем, кто может доказать, что имеет прививку от коронавируса, выздоровел или получил отрицательный тест.

Об этом сообщает DPA.

Более жесткие правила, которые также предусматривают обязательность вакцинации всех медицинских работников до 15 сентября, будут действовать до середины ноября и применяться ко всем, кому исполнилось 18 лет.

Подростки в возрасте от 12 до 17 лет должны будут предоставлять такое доказательство с 30 сентября.

Рестораны, междугородные автобусы, самолеты, ярмарки и учреждения здравоохранения являются местами, где теперь необходимо представить такие доказательства.

Цифровой паспорт здоровья уже нужен для посещения кинотеатра, музея или крупного события с середины июля.

Однако, как заявил в воскресенье министр здравоохранения Оливье Веран, некоторые правила не будут такими строгими, как планировалось изначально. Например, отрицательный тест будет действовать в течение 72 часов вместо 48. Также будут разрешены самостоятельные тесты, если они проводятся под наблюдением врача.

Последняя акция протеста против этих мер в выходные дни собрала более 200 000 человек. Массовые протесты происходят каждые выходные с тех пор, как президент Эммануэль Макрон объявил об изменениях в середине июля, пытаясь остановить рост числа новых случаев коронавирусной инфекции.

Среди 67 млн жителей Франции около 63% получили по меньшей мере один укол вакцины, более половины полностью вакцинированы.

Украинская правда