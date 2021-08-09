Количество электронных услуг в Украине существенно возрастет через три месяца – Шмыгаль

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Через три месяца благодаря внедрению режима "без бумаг" количество е-услуг в Украине существенно возрастет.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "На этой неделе Президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах.

Благодаря режиму "без бумаг" количество е-услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая – будет окончательно уничтожена.

Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений".

Напомним:

17 июня законопроект прошел первое чтение.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в день 30-летия своей независимости Украины войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.

Верховная Рада приняла законопроект №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.