Количество электронных услуг в Украине существенно возрастет через три месяца – Шмыгаль

Через три месяца благодаря внедрению режима "без бумаг" количество е-услуг в Украине существенно возрастет.
Источник: Шмыгаль в Facebook
Прямая речь: "На этой неделе Президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе всех публичных услуг в онлайн. Ни один государственный орган не сможет больше требовать бумажной справки, поскольку вся информация будет содержаться в электронных реестрах.
Благодаря режиму "без бумаг" количество е-услуг существенно увеличится, а коррупционная составляющая – будет окончательно уничтожена.
Минцифры активно работает над автоматизацией услуг, чтобы исключить влияние человеческого фактора на принятие решений".
Напомним:
17 июня законопроект прошел первое чтение.
Президент Владимир Зеленский заявляет, что в день 30-летия своей независимости Украины войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.
Верховная Рада приняла законопроект №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.