🎙PodКаста: УП приглашает на встречу украинского подкаст-сообщества и запись подкаста о Киеве (укр)

12 серпня "Українська правда" запрошує усіх, хто створює та слухає подкасти, на зустріч української подкаст-спільноти. Будемо обмінюватися досвідом, знайомитися та записувати подкаст "Життя бентежне".

У відкритій студії разом із слухачами ми запишемо епізод присвячений Києву, який ми любимо. Будемо збирати розповіді про особливі київські місця, які ви хочете зберегти для наступних поколінь. (Залишайте заявку на участь)

Про що будемо говорити?

🎙Кухня подкастів УП (редактор подкастів Федір Попадюк та журналіст УП Роман Романюк, автори подкасту "Українські 90-ті")

🎙 Як радіо перетворюється на великого виробника подкастів? (Олексій Тарасов, головний редактор і ведучий шоу "Скажені пси" на Радіо НВ)

🎙 Сам собі подкастер: Як запустити успішний подкаст без великого бюджету? (Катя Гайдут, авторка подкасту "Человеку нужен человек")

🎙 Монетизація подкастів: Як заробляти на подкастах і бути корисним слухачу? (Максим Чеховський, керівник комерційного відділу "The Village Україна")

🎙 Майбутнє подкастів: Чому стрімінгові сервіси і великі цифрові платформи зацікавлені у аудіо? (Юлія Білоус, продюсерка MEGOGO Audio)

Програма вечора:

19:00 - 20:30 - презентації від найкращих українських подкастерів

20:30-22:00 - запис епізоду "Життя Бентежне" про Київ, який ми любимо

з 20:30 - DJ-сет

Місце: Kooperative, вулиця Січових Стрільців 23-А.

Реєстрація на подію обов’язкова. До зустрічі!

Ваша УП